Как заявил штурмовик ВС РФ с позывным Решит, участвовавший в освобождении Яблоково, на передовой украинские боевики общаются между собой на русском языке. Его слова приводит РИА Новости.
«Противник уходил так быстро, что бросил 20−30 FPV-дронов, натовские гранаты, пулемет. На передовой они говорят по-русски. В стрелковый бой они не вступают. Это редкий случай», — пояснил российский боец.
Как рассказал российский штурмовик Санти, во время штурма укрепленного блиндажа вместе с напарником они обнаружили существенные запасы. Среди них — пять автоматов, большое количество взрывчаток, минометные снаряды, вода и продукты. На основании этого он сделал вывод о подготовке данной позиции ВСУ к продолжительной обороне.
Напомним, что 15 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении силами российской армии поселка Яблоково в Запорожской области.