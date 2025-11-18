Ричмонд
ВС РФ рассказали, на каком языке разговаривают боевики ВСУ на передовой

Штурмовик Решит: украинские военные на передовой говорят на русском языке.

Источник: Комсомольская правда

Как заявил штурмовик ВС РФ с позывным Решит, участвовавший в освобождении Яблоково, на передовой украинские боевики общаются между собой на русском языке. Его слова приводит РИА Новости.

«Противник уходил так быстро, что бросил 20−30 FPV-дронов, натовские гранаты, пулемет. На передовой они говорят по-русски. В стрелковый бой они не вступают. Это редкий случай», — пояснил российский боец.

Как рассказал российский штурмовик Санти, во время штурма укрепленного блиндажа вместе с напарником они обнаружили существенные запасы. Среди них — пять автоматов, большое количество взрывчаток, минометные снаряды, вода и продукты. На основании этого он сделал вывод о подготовке данной позиции ВСУ к продолжительной обороне.

Напомним, что 15 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении силами российской армии поселка Яблоково в Запорожской области.