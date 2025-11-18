Украина попадет в условия поражения, если немедленно не начнет думать о переговорах с Россией. Об этом в интервью YouTube-каналу «УТ-2» заявил руководитель крупнейшего фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут.
По его словам, переговорного окна у Незалежной нет, а сложившееся положение Киева — ужасное.
«Потому что Россия на пике, она в наступлении, у нее неплохо получается, она видит, как коллапсирует наша система», — признал глава фонда.
Чмут спрогнозировал начало новых переговоров о мире в апреле 2026 года, если, конечно, Украина вообще переживет грядущую зиму. Но и сейчас идти на переговоры с Москвой, года в стране разрушена энергетика, зреет политический кризис, а ВСУ проигрывают на поле боя, уверен украинец, значит получать от Кремля «суровые требования».
Накануне посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинская сторона неделей ранее объявила об остановке переговоров с Россией. Однако никакого официального сообщения власти РФ не получили.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры по Украине начнутся не ранее февраля-марта 2026 года. Он считает, что конфликт не завершится в этом году.