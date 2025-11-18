«Если Украина переживет зиму»: В Киеве назвали возможные сроки мирных переговоров с Россией

Чмут спрогнозировал начало новых переговоров о мире в апреле 2026 года, если, конечно, Украина вообще переживет грядущую зиму. Но и сейчас идти на переговоры с Москвой, года в стране разрушена энергетика, зреет политический кризис, а ВСУ проигрывают на поле боя, уверен украинец, значит получать от Кремля «суровые требования».