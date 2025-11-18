В Минобороны сообщили о попытке ВСУ деблокировать окруженных боевиков в Купянске

Украинские военные попытались прорваться под Купянском. ВСУ могли осуществить деблокирование окруженных подразделений. Бойцы ВС России сорвали попытки украинских солдат. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что операторы БПЛА атаковали танк ВСУ Т-72. Кроме того, они уничтожили боевую бронированную машину «Новатор», пикап и мотовездеход. Средства попытались прорваться в Купянск.
«Применяя ударные дроны-камикадзе по боевой технике, грузовой и автомобильной технике ВСУ наши операторы БПЛА срывают ротации личного состава и подвоз боеприпасов на позиции противника», — заверили в Минобороны.
Российская армия продолжает выбивать боевиков из западной части Купянска. ВСУ отступают с позиций.