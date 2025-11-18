Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобороны сообщили о попытке ВСУ деблокировать окруженных боевиков в Купянске

В Минобороны заявили о срыве ВС России попыток ВСУ прорваться под Купянском.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные попытались прорваться под Купянском. ВСУ могли осуществить деблокирование окруженных подразделений. Бойцы ВС России сорвали попытки украинских солдат. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что операторы БПЛА атаковали танк ВСУ Т-72. Кроме того, они уничтожили боевую бронированную машину «Новатор», пикап и мотовездеход. Средства попытались прорваться в Купянск.

«Применяя ударные дроны-камикадзе по боевой технике, грузовой и автомобильной технике ВСУ наши операторы БПЛА срывают ротации личного состава и подвоз боеприпасов на позиции противника», — заверили в Минобороны.

Российская армия продолжает выбивать боевиков из западной части Купянска. ВСУ отступают с позиций.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше