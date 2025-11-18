Российский штурмовик трижды пережил атаку ВСУ «Бабой-ягой»

Украинский дрон типа «Баба-яга» попытался ликвидировать российских бойцов. По одному из военных тяжелый беспилотник намеревался ударить трижды. Штурмовик пережил атаку ВСУ. Об этом рассказал сам боец с позывным «Решит», цитирует ТАСС.