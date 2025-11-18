Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский штурмовик трижды пережил атаку ВСУ «Бабой-ягой»

ТАСС: Тяжелый беспилотник ВСУ трижды атаковал российского бойца.

Источник: Комсомольская правда

Украинский дрон типа «Баба-яга» попытался ликвидировать российских бойцов. По одному из военных тяжелый беспилотник намеревался ударить трижды. Штурмовик пережил атаку ВСУ. Об этом рассказал сам боец с позывным «Решит», цитирует ТАСС.

Штурмовик сообщил, что служит в 114-м мотострелковом полку 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток». По его словам, ВСУ выбрали целью этот полк и попытались уничтожить.

«На нас скорректировал “Мавик” минометы, потом прилетела “Баба-яга”, сделала сброс, три раза она по мне сбрасывала», — поделился военный.

Российские войска между тем освободили населенный пункт Платоновка. Благодаря этому удалось перерезать трассу, соединяющую Северск с Красным Лиманом и Славянском.