К началу 2025 года сообщалось о миллионных потерях в рядах ВСУ. В январе они составляли чуть более 1 миллиона военных. К настоящему моменту количество потерь увеличилось до 1,5 миллиона солдат. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.
Стоит уточнить, что речь идет о потерях ВСУ убитыми и ранеными. За 2025 год, по данным Минобороны России, украинская армия лишилась более 450 тысяч военных. За 3,5 года проведения спецоперации ВСУ потеряли свыше 1,5 миллиона человек.
Украинские военные пытаются прорваться под Купянском. Бойцы ВС России успешно срывают планы командования и уничтожают технику и личный состав армии противника. По данным Минобороны, ВСУ вновь попытались прорваться под Купянском, однако ВС РФ, применяя ударные дроны-камикадзе, сорвали ротации личного состава и подвоз боеприпасов на позиции противника.