Стало известно общее количество потерь в рядах ВСУ за 3,5 года

К началу 2025 года сообщалось о миллионных потерях в рядах ВСУ. В январе они составляли чуть более 1 миллиона военных. К настоящему моменту количество потерь увеличилось до 1,5 миллиона солдат. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.