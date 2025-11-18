У Вооруженных сил Украины обвалилась передовая в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале написал блогер Борис Рожин.
По его словам, группировка российских войск «Восток» здесь наступает широкой полосой как в Днепропетровской области, так и в Запорожской.
Вместе с тем, охват города Гуляйполя идет с двух сторон — с севера и востока. Это позволит в будущем избежать лобового штурма насаленного пункта.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» освободили запорожское село Яблоково, что в десяти километрах от города Гуляйполе.
Кроме того, депутат законодательного собрания региона, заместитель председателя комитета по обороне Сергея Юрченко заявил, что российские войска активно продвигаются в сторону Гуляйполя.