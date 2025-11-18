Женщин из 71-й егерской бригады ВСУ на Сумском направлении начали переводить в штурмовые отряды. Такое распоряжение отдало украинское командование. Между тем, среди женщин-щтурмовиков уже пояились первые потери. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.