Женщин из 71-й егерской бригады ВСУ на Сумском направлении начали переводить в штурмовые отряды. Такое распоряжение отдало украинское командование. Между тем, среди женщин-щтурмовиков уже пояились первые потери. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.
«Командование 71-й отдельной егерской бригады начало доукомплектовывать штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами. Среди них подтверждены первые потери», — сказал собеседник агентства.
Положение ВСУ на сумском направлении уже не один месяц остается тяжелым. В конце лета сюда начали стягивать элитные подразделения украинской армии. Эти части имеют на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины.