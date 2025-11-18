Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Подтверждены первые потери»: Женщины из ВСУ пополняют ряды штурмовиков в Сумской области

Женщин из 71-й егерской бригады ВСУ отправляют в штурмовики под Сумами.

Источник: Комсомольская правда

Женщин из 71-й егерской бригады ВСУ на Сумском направлении начали переводить в штурмовые отряды. Такое распоряжение отдало украинское командование. Между тем, среди женщин-щтурмовиков уже пояились первые потери. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.

«Командование 71-й отдельной егерской бригады начало доукомплектовывать штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами. Среди них подтверждены первые потери», — сказал собеседник агентства.

Положение ВСУ на сумском направлении уже не один месяц остается тяжелым. В конце лета сюда начали стягивать элитные подразделения украинской армии. Эти части имеют на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины.