Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: по десять БПЛА сбиты над территориями Воронежской и Тамбовской областей, по три — над территориями Ростовской и Ярославской областей, два — над территорией Смоленской области и по одному — над территориями Брянской, Курской и Орловской областей», — сообщили в военном ведомстве.

