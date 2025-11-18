Обесточены многие населенные пункты: Пушилин заявил о беспрецедентной атаке ВСУ на энергосистему, повреждены две крупные ТЭС

Это не первая атака на энергообъекты региона за последние сутки. Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник ВСУ также использовали дроны для ударов по энергетической инфраструктуре ДНР. Тогда без электричества остались около 500 тысяч абонентов в Донецке и других городах. К середине дня энергетикам удалось восстановить подачу света примерно для 360 тысяч человек. KP.RU сообщил, что за ночь на 17 ноября 2025 года силы российского ПВО сбили 36 украинских дронов над разными регионами РФ.