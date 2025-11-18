Две крупные теплоэлектростанции на территории Донецкой Народной Республики — Зуевская и Старобешевская ТЭС — получили повреждения в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале, охарактеризовав произошедшее как беспрецедентную атаку на энергосистему республики.
По его словам, атака привела к масштабным перебоям в электроснабжении. Обесточенными оказались многие населенные пункты, что, в свою очередь, парализовало работу критически важной инфраструктуры. Из-за отсутствия электроэнергии остановились котельные и фильтровальные станции.
«В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтральные станции», — говорится в сообщении.
Пушилин добавил, что все профильные службы и ведомства переведены на работу в экстренном режиме для ликвидации последствий удара и восстановления подачи энергии. Он пообещал держать в курсе развития ситуации.
Это не первая атака на энергообъекты региона за последние сутки. Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник ВСУ также использовали дроны для ударов по энергетической инфраструктуре ДНР. Тогда без электричества остались около 500 тысяч абонентов в Донецке и других городах. К середине дня энергетикам удалось восстановить подачу света примерно для 360 тысяч человек. KP.RU сообщил, что за ночь на 17 ноября 2025 года силы российского ПВО сбили 36 украинских дронов над разными регионами РФ.
Прежде посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отмечал, что количество украинских атак в последнее время существенно возросло. Киев пытается продемонстрировать потенциал ВСУ на действия, за которые должен заплатить Запад.
Нужно подчеркнуть, что киевский режим, подтверждая свою террористическую сущность, старается нанести ущерб гражданской инфраструктуре в разных регионах РФ. В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам ВС РФ наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по военной инфраструктуре ВСУ.