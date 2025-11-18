На передовой в зоне СВО появился «Курьер»: что может робототехнический комплекс

Российские бойцы в ходе освобождения Купянска применяют новые отечественные наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер». Они, как рассказал РИА Новости боец с позывным «Тихий», могут и вести огонь, и эвакуировать раненых.
По его словам, НРТК — это гусеничная платформа для перевозки раненых, для снабжения, а также для установки огневых систем. Кроме того, «Курьер» способен минировать подступы от техники и пехоты.
«Чтобы научиться им управлять, достаточно нескольких дней, потому что продукт был сделан специально для военных, все оборудование максимально понятно, подписано», — уточнил «Тихий».
Первый в истории бой между роботами прогремел в начале апреля 2024-го под Бердычами. Восемь российских боевых платформ «Курьер» с гранатометами ворвались на передний край украинской обороны.