Освобождавший Бахмут боец из Красноярска рассказал, как после ранения стал спортсменом

Боец служил в стрелковой части и был ранен во время штурма вражеских позиций — ему оторвало часть правой ноги ниже колена. После лечения в госпитале под Санкт-Петербургом и получения современного протеза боец начал активную реабилитацию.
«Я привык не бояться! Я привык не чувствовать боли! — говорит Вадим. — Если станешь от себя это всё отгонять, то и жить с этим не придется».
После ранения Коновалов не только восстановился, но и получил повышение — ему присвоили офицерское звание. Сейчас он работает старшим специалистом-экспертом военного комиссариата в Красноярске. За мужество в боях он награжден медалью «За отвагу».
Теперь красноярец играет в команде ветеранов СВО по волейболу сидя и недавно получил первый спортивный разряд.
До службы Вадим был профессиональным хоккеистом — играл вратарем в командах «Авангард» и «Сокол». Как признается ветеран, спортивная закалка помогла ему выдержать все испытания. Сейчас в волейболе сидя он нашел новых друзей и продолжает демонстрировать силу духа, служа примером для других бойцов.