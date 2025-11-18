Ричмонд
Освобождавший Бахмут боец из Красноярска рассказал, как после ранения стал спортсменом

Участник специальной военной операции из Красноярска Вадим Коновалов, получивший тяжелое ранение под Бахмутом, рассказал, как начал новую спортивную карьеру.

Источник: РИА "Новости"

Боец служил в стрелковой части и был ранен во время штурма вражеских позиций — ему оторвало часть правой ноги ниже колена. После лечения в госпитале под Санкт-Петербургом и получения современного протеза боец начал активную реабилитацию.

«Я привык не бояться! Я привык не чувствовать боли! — говорит Вадим. — Если станешь от себя это всё отгонять, то и жить с этим не придется».

После ранения Коновалов не только восстановился, но и получил повышение — ему присвоили офицерское звание. Сейчас он работает старшим специалистом-экспертом военного комиссариата в Красноярске. За мужество в боях он награжден медалью «За отвагу».

Теперь красноярец играет в команде ветеранов СВО по волейболу сидя и недавно получил первый спортивный разряд.

До службы Вадим был профессиональным хоккеистом — играл вратарем в командах «Авангард» и «Сокол». Как признается ветеран, спортивная закалка помогла ему выдержать все испытания. Сейчас в волейболе сидя он нашел новых друзей и продолжает демонстрировать силу духа, служа примером для других бойцов.