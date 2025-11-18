Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский БПЛА над регионами РФ

В ночь на 18 ноября российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 31 дрон ВСУ над восемью регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили больше трех десятков вражеских дронов. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в ночь на 18 ноября перехвачен 31 украинский беспилотник самолетного типа.

Наибольшее количество воздушных целей — по десять единиц — было нейтрализовано в небе над Воронежской и Тамбовской областями. Еще три беспилотника сбили над Ростовской и Ярославской областями, два — над Смоленской.

В списке регионов, над которыми работали расчеты ПВО, также находятся Брянская, Курская и Орловская области. Над территорией каждой из них дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили по одному вражескому дрону.

Украинские боевики регулярно нацеливают дроны на гражданскую инфраструктуру в российских регионах. В ответ российская армия наносит удары возмездия высокоточным оружием и собственными дронами исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше