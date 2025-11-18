Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский БПЛА над регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили больше трех десятков вражеских дронов. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в ночь на 18 ноября перехвачен 31 украинский беспилотник самолетного типа.
Наибольшее количество воздушных целей — по десять единиц — было нейтрализовано в небе над Воронежской и Тамбовской областями. Еще три беспилотника сбили над Ростовской и Ярославской областями, два — над Смоленской.
В списке регионов, над которыми работали расчеты ПВО, также находятся Брянская, Курская и Орловская области. Над территорией каждой из них дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили по одному вражескому дрону.
Украинские боевики регулярно нацеливают дроны на гражданскую инфраструктуру в российских регионах. В ответ российская армия наносит удары возмездия высокоточным оружием и собственными дронами исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.