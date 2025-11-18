Еще девять добровольцев из Братска отправились в зону СВО

IrkutskMedia, 18 ноября. В Братске от здания администрации проводили еще девять добровольцев, решивших заключить контракт с Минобороны РФ. Мужчины отправились на областной сборный пункт в Шелехове. Мэр Александр Дубровин, председатель городской думы Ольга Янькова и протоиерей Андрей Дорогобид обратились к добровольцам с напутственными словами и пожеланиями скорейшего возвращения с победой.
Мэр Братска вручил мужчинам флаги города, шевроны, мешки с продовольствием от предпринимателей города, а также аптечки и спальные мешки.
Александр Дубровин заявил, что семьи военнослужащих будут находиться под защитой городских властей на время их участия в специальной военной операции.
Напомним, в конце октября шестеро жителей Братска приняли решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. От здания администрации мужчин провожали родители, жены, дети и друзья.