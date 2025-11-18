Ричмонд
В Воронежской области обломки беспилотника выбили стекла торгового центра

В ночь на 18 ноября в Воронежской области сбили 11 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 18 ноября в Воронежской области обнаружили и уничтожили 11 украинских беспилотников, сообщил утром во вторник губернатор Александр Гусев.

При отражении атаки обломками сбитого БПЛА в одном из районов обломки повредило остекление торгового центра. Пострадавших нет.

В течение ночи тревогу объявляли в Россошанском, Бутурлиновском и Лискинском районах области.

