В Воронежской области обломки беспилотника выбили стекла торгового центра

В ночь на 18 ноября в Воронежской области обнаружили и уничтожили 11 украинских беспилотников, сообщил утром во вторник губернатор Александр Гусев.
При отражении атаки обломками сбитого БПЛА в одном из районов обломки повредило остекление торгового центра. Пострадавших нет.
В течение ночи тревогу объявляли в Россошанском, Бутурлиновском и Лискинском районах области.
