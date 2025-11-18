Три БПЛА сбили над Ростовской областью

В ночь на 18 ноября в небе над Ростовской областью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего по стране за ночь был сбит 31 дрон. Из них десять уничтожили над Воронежской и Тамбовской областями, три — над Ярославской областью, два — над Смоленской. И по одному БПЛА перехватили над Брянской, Курской и Орловской областями.
