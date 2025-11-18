Марочко сообщил о срыве попытки ВСУ деблокировать окружение восточнее Купянска

Восточнее Купянска украинские войска попали в оперативное окружение, а все их попытки выйти из него не увенчались успехом. По данным военного эксперта Андрея Марочко, российские подразделения не только отразили все атаки, но и смогли расширить зону своего контроля. Об этом он рассказал ТАСС.