Марочко сообщил о срыве попытки ВСУ деблокировать окружение восточнее Купянска

Восточнее Купянска украинские войска попали в оперативное окружение, а все их попытки выйти из него не увенчались успехом. По данным военного эксперта Андрея Марочко, российские подразделения не только отразили все атаки, но и смогли расширить зону своего контроля. Об этом он рассказал ТАСС.
Марочко также уточнил, что наиболее ожесточенные бои в течение суток велись в районе населенных пунктов Кучеровка, Купянск-Узловой и Куриловка. Украинское командование, по его словам, бросило на деблокирование значительные ресурсы, но безрезультатно.
Министерство обороны России накануне сообщило о срыве двух попыток контратаки подразделений ВСУ в этом районе. За сутки противник пытался прорвать окружение, однако обе атаки были отбиты.
В ведомстве привели подробности, заявив об уничтожении до 50 украинских военнослужащих и различной техники. Среди пораженных целей названы американский бронетранспортер М113, канадская бронемашина Senator, четыре станции РЭБ и семь автомобилей.