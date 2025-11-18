Мемориальный баннер бойцу СВО Денису Меренкову открыли в иркутской школе № 57

«Денис был примером для своих товарищей. Он навсегда останется в наших сердцах как символ мужества, долга и истинного патриотизма. Мы обязаны хранить память о его подвиге и воспитывать на его примере новые поколения, — отметил исполняющий обязанности директора школы Зорикто Ринчинов. — Установка баннера — это не только дань уважения конкретному герою, но и важный воспитательный шаг, который связывает прошлое с настоящим, напоминая молодежи о цене, которую заплатили их предшественники за мирное небо над головой».