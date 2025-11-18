Мемориальный баннер бойцу СВО Денису Меренкову открыли в иркутской школе № 57

Мероприятие прошло под девизом «Во имя жизни!». В нем участвовали ученики, педагоги, родные и близкие бойца, а также ветераны, представители общественности.
«Денис был примером для своих товарищей. Он навсегда останется в наших сердцах как символ мужества, долга и истинного патриотизма. Мы обязаны хранить память о его подвиге и воспитывать на его примере новые поколения, — отметил исполняющий обязанности директора школы Зорикто Ринчинов. — Установка баннера — это не только дань уважения конкретному герою, но и важный воспитательный шаг, который связывает прошлое с настоящим, напоминая молодежи о цене, которую заплатили их предшественники за мирное небо над головой».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, Денис Меренков родился в Иркутске 27 декабря 2003 года. После окончания школы № 57 стал студентом Педагогического института ИГУ по специальности «Учитель истории и обществознания». Однако после получения повестки принял решение исполнить гражданский долг перед Родиной. С ноября 2022-го проходил службу в Хабаровске. Там выучился на механика-водителя и с 2024 года служил в 1-м мотострелковом батальоне войсковой части, где проявил себя дисциплинированным, ответственным и целеустремленным военнослужащим. Погиб 12 августа 2025 года, до конца исполнив свой воинский долг.
«Он навсегда останется в нашей памяти не только как смелый и отважный воин, но и как верный друг, товарищ, человек, стремящийся к знаниям и мечтавший посвятить себя благородному делу — воспитанию подрастающего поколения», — вспоминали его одноклассники и учителя.
Церемония открытия баннера завершилась минутой молчания.