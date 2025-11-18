Боевик ВСУ прятался в подвале дома в Судже, переодевшись в женщину. О такой «маскировке» противника РИА Новости сообщил настоятель храма отец Евгений.
Причем, украинский военный даже не потрудился снять военную форму — женские вещи он надел поверх нее.
«Платочек надел, а по ботинкам сразу его признали. Вот эта юбочка непонятно завязанная, штаники торчат, трико и ботинки — берцы», — рассказал священник.
Ранее сообщалось о бегстве военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций в Сумской области в женской одежде.
До этого на Кураховском направлении штурмовики из Бурятии взяли в плен военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые оказались одеты в гражданское. Отмечается, что один надел найденный в доме у местного жителя тулуп, а второй решил взять женскую дубленку.