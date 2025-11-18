«Платочек надел, юбочка непонятная»: переодевшегося в женщину боевика ВСУ в Судже выдала одна деталь

До этого на Кураховском направлении штурмовики из Бурятии взяли в плен военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые оказались одеты в гражданское. Отмечается, что один надел найденный в доме у местного жителя тулуп, а второй решил взять женскую дубленку.