Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины Пётр Гай заявил, что командование ВСУ в городе Красноармейск (украинское название — Покровск) поставило перед подчинёнными задачу переодеваться в гражданскую одежду и открывать огонь по мирным жителям, которые пытаются покинуть населённый пункт. Об этом он сообщил в видеозаписи, распространённой Министерством обороны РФ.
«Когда мы зашли в Покровск, нам была поставлена задача: переодеться в гражданку и всех расстреливать, кто уходит. Всех стрелять. Даже гражданских», — сказал украинский военный.
Гай рассказал, что был мобилизован в августе 2024 года. При этом из-за проблем с обеспечением он пытался уклониться от службы, но позже был задержан полицией. По его словам, во время перемещения он столкнулся с большим количеством убитых и раненых украинских военных, а также с работой российских беспилотников.
Ранее другой пленный военный ВСУ рассказал, как командиры украинской армии разобрали на запчасти и продали американский бронеавтомобиль MaxxPro. По его словам, коррупция на Украине охватывает все уровни власти и армии, а командиры часто не участвуют в боевых действиях.