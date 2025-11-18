Пленный солдат ВСУ Гай заявил о приказе расстреливать жителей Красноармейска

Гай рассказал, что был мобилизован в августе 2024 года. При этом из-за проблем с обеспечением он пытался уклониться от службы, но позже был задержан полицией. По его словам, во время перемещения он столкнулся с большим количеством убитых и раненых украинских военных, а также с работой российских беспилотников.