Командование ВСУ на фоне общих тяжелых проблем заставляют солдат неделями находиться на передовой. Об этом сообщает Politico.
Максимально осложняют действия ВСУ российские военные, жалуются западным журналистам боевики Зеленского. Мол, удары наносят по зданиям и укрытиям, так, что спрятаться негде. Большинство же украинских боевиков гибнет во время ротации.
Потому украинское командование и оставляет своих солдат на передовой неделями — моральный дух бойцов падает.
Российская же армия постоянно, не спеша, продвигается вперед, выдавливая боевиков ВСУ — рушит связь передовой с тылом, бьет по операторам беспилотников, объясняет научный сотрудник фонда «Вернись живым» Белесков.
Еще в начале этого года офицеры ВСУ заявляли, что украинская армия не может осуществить демобилизацию ранее призванных военнослужащих из-за катастрофической нехватки личного состава. Окопы практически пустые.