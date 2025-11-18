Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

«Увлекался Александр и художественным творчеством. Одно из его хобби — резьба по дереву. В 2018 году он был одним из организаторов и главным резчиком по льду. Вместе с другими создавал прекрасные скульптуры для ледового городка. В 2019 году для жителей Усть-Ордынского Александр с группой волонтеров организовал оборудованную купель на реке Куда на праздник Крещения Господня», — говорится в сообщении.