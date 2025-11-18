Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Мужчина был мобилизован в 2022 году.

Источник: Reuters

IrkutskMedia, 18 ноября. Александр Юзиков из Эхирит-Булагатского района Приангарья погиб в зоне СВО. С военнослужащим простились сегодня.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Геннадий Осодоев, Александр Валерьевич родился 13 марта 1986 года в поселке Усть-Ордынский. Окончил местную школу. После поступил во ВСИ МВД России. Получив диплом, был призван в армию. Службу проходил в Омске. Затем Александр Юзиков работал на пожарно-химической станции и в ИЭСК ВЭС Эхирит-Булагатский РЭС.

«Увлекался Александр и художественным творчеством. Одно из его хобби — резьба по дереву. В 2018 году он был одним из организаторов и главным резчиком по льду. Вместе с другими создавал прекрасные скульптуры для ледового городка. В 2019 году для жителей Усть-Ордынского Александр с группой волонтеров организовал оборудованную купель на реке Куда на праздник Крещения Господня», — говорится в сообщении.

Александр Юзиков был отправлен в зону СВО в рамках мобилизации. Был награжден медалями «Участника специальной военной операции», «За боевые отличия».

Мужчина пал 27 октября 2025 года.