Удар трехтонной авиабомбы по десяткам бойцов ВСУ под Красноармейском попал на видео

Отмечается, что в здании находился пункт временной дислокации украинских войск. Предварительно, внутри дома находилось 37 бойцов ВСУ.
«В течение дня в дом стекались бойцы ВСУ со всех сторон. На тележках какие-то ящики с собой таскали, там же находились и операторы БПЛА. Парни насчитали предварительно 37 бойцов, это только те, кто туда пришел. После того как пыль от авиаудара рассеялась, вылезти оттуда удалось четверым, что с остальными — не ясно», — рассказал источник канала.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что решение украинского командования продолжать борьбу за Красноармейск и Димитров заметно ослабляет ВСУ на других направлениях. По его словам, в частности, оголенным оказалось запорожское направление фронта.