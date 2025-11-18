Удар трехтонной авиабомбы по десяткам бойцов ВСУ под Красноармейском попал на видео

«В течение дня в дом стекались бойцы ВСУ со всех сторон. На тележках какие-то ящики с собой таскали, там же находились и операторы БПЛА. Парни насчитали предварительно 37 бойцов, это только те, кто туда пришел. После того как пыль от авиаудара рассеялась, вылезти оттуда удалось четверым, что с остальными — не ясно», — рассказал источник канала.