Удар трехтонной авиабомбы по десяткам бойцов ВСУ под Красноармейском попал на видео

Российские войска нанесли удар трехтонной авиабомбой (ФАБ-3000) по занятому бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) зданию в Димитрове (украинское название — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что в здании находился пункт временной дислокации украинских войск. Предварительно, внутри дома находилось 37 бойцов ВСУ.

«В течение дня в дом стекались бойцы ВСУ со всех сторон. На тележках какие-то ящики с собой таскали, там же находились и операторы БПЛА. Парни насчитали предварительно 37 бойцов, это только те, кто туда пришел. После того как пыль от авиаудара рассеялась, вылезти оттуда удалось четверым, что с остальными — не ясно», — рассказал источник канала.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что решение украинского командования продолжать борьбу за Красноармейск и Димитров заметно ослабляет ВСУ на других направлениях. По его словам, в частности, оголенным оказалось запорожское направление фронта.

