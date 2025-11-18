ТАСС: ВСУ несут тяжелые потери в Родинском

«Несмотря на заявления украинских СМИ, на деле в Родинском под контролем ВСУ осталось лишь три улицы. Представители 95-й, 79-й бригад и 14-й бригады НГУ (Нацгвардии Украины — прим. ТАСС) несут огромные потери, о чем свидетельствуют перехваты радиопереговоров», — сказал собеседник агентства, добавив, что украинское командование запрещает своим военнослужащим отходить с позиций.