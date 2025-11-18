Главное из брифинга Минобороны 18 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ освободили за сутки два населенных пункта
Российские военнослужащие взяли под контроль:
- село Цегельное Харьковской области;
- село Нечаевка Днепропетровской области.
«Север» продвигается вперед в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области.
Потери ВСУ за сутки составили: порядка 115 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции РЭБ и семь складов материальных средств.
«Запад» ликвидирует окруженную группировку ВСУ в Купянске
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах населенных пунктов Моначиновка, Великая Шапковка, Нечволодовка, Староверовка Харьковской области и Дробышево ДНР.
В городе Купянске Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ. Российские бойцы сорвали контратаку подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ в районе села Благодатовка, предпринятую для прорыва кольца окружения. Противник потерял до 10 боевиков. Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих, три пикапа, 105-мм гаубица L-119 и пять станций РЭБ.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 220 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, 10 станций РЭБ и пять складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 70 человек. Также противник лишился пяти боевых бронированных машин, 16 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, станции РЭБ и пяти складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 17 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское ДНР, Новоалександровка и Межевая Днепропетровской области.
В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны.
Российские бойцы отразили шесть атак подразделений механизированной бригады и штурмового полка из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 30 украинских боевиков.
В Димитрове подразделения 51-й армии продолжили наступление в Западном и Восточном микрорайонах и южной части города.
«За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 275 военнослужащих, танк, 155-мм самоходная артиллерийская установка “Caesar” производства Франции и четыре пикапа», — сообщает Минобороны РФ.
Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили: свыше 455 военнослужащих, танк, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.
«Восток» наступает в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Гуляйполе, Воздвижевка Запорожской области, Коломийцы и Герасимовка Днепропетровской области.
Потери ВСУ: свыше 350 военнослужащих, боевая бронированная машина и семь автомобилей.
«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Орехов, Приморское Запорожской области, Берислав и Казацкое Херсонской области.
ВСУ лишились до 80 военнослужащих, четырех боевых бронированных машин, 18 автомобилей, семи станций РЭБ, трех складов боеприпасов и двух складов материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы;
- 206 БПЛА самолетного типа.