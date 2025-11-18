В городе Купянске Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ. Российские бойцы сорвали контратаку подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ в районе села Благодатовка, предпринятую для прорыва кольца окружения. Противник потерял до 10 боевиков. Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих, три пикапа, 105-мм гаубица L-119 и пять станций РЭБ.