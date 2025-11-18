Пьяный офицер Главного управления разведки Минобороны Украины раскрыл местоположение американских танков Abrams в Харьковской области, после чего по указанным координатам был нанесен удар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.