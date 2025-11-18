Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: Пьяный офицер ГУР «сдал» стоянку танков Abrams под удар

По заявлению николаевского подполья, неосторожные высказывания пьяного офицера украинской разведки привели к удару по стоянке в Харьковской области, где находилось до пяти танков Abrams.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Пьяный офицер Главного управления разведки Минобороны Украины раскрыл местоположение американских танков Abrams в Харьковской области, после чего по указанным координатам был нанесен удар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, информация о стоянке техники была получена благодаря неосторожным высказываниям высокопоставленного украинского разведчика.

«Выражаем огромную благодарность нашим друзьям, передавшим слова важной заболтавшейся “шишки” из ГУР, сказанные в пьяном угаре, о местоположении танков Abrams», — приводит агентство слова Лебедева.

Ранее координатор подполья сообщал, что в результате ночного удара в районе города Берестин в Харьковской области было уничтожено до пяти танков M1 Abrams и около 20 человек личного состава Вооруженных сил Украины.