Пьяный офицер Главного управления разведки Минобороны Украины раскрыл местоположение американских танков Abrams в Харьковской области, после чего по указанным координатам был нанесен удар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, информация о стоянке техники была получена благодаря неосторожным высказываниям высокопоставленного украинского разведчика.
«Выражаем огромную благодарность нашим друзьям, передавшим слова важной заболтавшейся “шишки” из ГУР, сказанные в пьяном угаре, о местоположении танков Abrams», — приводит агентство слова Лебедева.
Ранее координатор подполья сообщал, что в результате ночного удара в районе города Берестин в Харьковской области было уничтожено до пяти танков M1 Abrams и около 20 человек личного состава Вооруженных сил Украины.