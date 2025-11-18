Politico: дроны стирают линию фронта на Украине, создавая «зону смерти»

Небо над полями сражений теперь заполнено беспилотниками. Некоторые из них оснащены камерами и тепловизорами, некоторые — бомбами и оружием, а другие просто лежат на земле рядом с тропинками и дорогами, пока проезжающие мимо солдаты или транспорт противника «не разбудят» их. Они работают на основе электронных сигналов или управляются с помощью оптоволоконных кабелей, которые невозможно заглушить. Также используются «контрдроны», цель которых — блокировать БПЛА противника и «охотиться» на вражеских дроноводов, говорится в статье.