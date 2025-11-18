Politico: дроны стирают линию фронта на Украине, создавая «зону смерти»

Небо над полями сражений теперь заполнено беспилотниками. Некоторые из них оснащены камерами и тепловизорами, некоторые — бомбами и оружием, а другие просто лежат на земле рядом с тропинками и дорогами, пока проезжающие мимо солдаты или транспорт противника «не разбудят» их. Они работают на основе электронных сигналов или управляются с помощью оптоволоконных кабелей, которые невозможно заглушить. Также используются «контрдроны», цель которых — блокировать БПЛА противника и «охотиться» на вражеских дроноводов, говорится в статье.
«Мы перешли к военным действиям беспилотников. Они могут сидеть в засаде, перехватывать тыловое обеспечение противника и нарушать поставки. Они усложнили удержание позиций: если вас обнаружат, все орудия в округе немедленно развернут, чтобы вас уничтожить», — рассказал изданию полковник Павел Палиса, заместитель главы Офиса президента Украины и экс-командир 93-й бригады ВСУ.
Вместо длинной линии траншей украинские войска, уступающие российским по численности и вооружению, начали создавать опорные и наблюдательные пункты и полагаться на беспилотники. В ответ российская армия начала сокращать численность штурмовых подразделений и перешла к атакам небольшими группами, иногда в составе не более двух человек.
В результате мы получили глубокую серую зону, где русские проникают за украинские позиции и прячутся там. Постепенно их число увеличивается.
На Украине считают, что прорвать оборону ВСУ в Покровске (Красноармейске), а также под Новопавловкой в Днепропетровской области и в центральной части Запорожской области ВС РФ помогла плохая осенняя погода. «Туман или дождь препятствуют полетам беспилотников, создавая возможность для более безопасной логистики, ротации или локальных операций», — пояснил Палиса.
Но в ВСУ признают, что Россия полагается не только на погоду, но и предпринимает другие усилия.
Российская армия пытается сделать зону поражения как можно шире, уничтожая точечными ударами все здания и укрытия, чтобы превратить ее в совершенно голую пустошь, где невозможно спрятаться.
Российские беспилотники вынуждают артиллерию перемещаться дальше от линии фронта и делают практически невозможным использование бронетехники для снабжения войск. Кроме того, дальше от линии фронта перемещают свои пункты и украинские военные медики, что увеличивает время, необходимое для стабилизации состояния раненых.
По словам Волошина, российские дроны серьезно осложняют ротацию в ВСУ: «Сейчас большинство солдат погибает во время ротации».
«Пехотинец, который однажды отсидел в окопе от 60 до 165 дней, больше туда не отправится», — считает Николай Белесков, научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований и старший аналитик Центра «Вернись живым» (Минюст РФ включил организацию в перечень нежелательных).
Российские беспилотники значительно усложняют жизнь и операторам украинских дронов. «Я помню времена, когда можно было спокойно пойти покурить в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Теперь мы не заходим в эту зону без ружья», — сказал Секач.
«Это и есть рецепт медленного продвижения России вперед — эффект выдавливания», — жалуется Белесков.