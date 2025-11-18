Ричмонд
Politico: дроны стирают линию фронта на Украине, создавая «зону смерти»

Боевые действия на Украине больше не напоминают сражения времен Первой мировой войны — вместо этого беспилотники стерли сплошную линию фронта, создав 20-километровую «зону смерти», пишет европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Небо над полями сражений теперь заполнено беспилотниками. Некоторые из них оснащены камерами и тепловизорами, некоторые — бомбами и оружием, а другие просто лежат на земле рядом с тропинками и дорогами, пока проезжающие мимо солдаты или транспорт противника «не разбудят» их. Они работают на основе электронных сигналов или управляются с помощью оптоволоконных кабелей, которые невозможно заглушить. Также используются «контрдроны», цель которых — блокировать БПЛА противника и «охотиться» на вражеских дроноводов, говорится в статье.

В результате появилась «серая зона хаоса», простирающаяся примерно на 20 километров от линии фронта. Это «настоящий ад», в котором дроны охотятся за солдатами, где крайне сложно эвакуировать раненых и доставлять запасы боеприпасов, продовольствия и воды, пишет Politico.

«Мы перешли к военным действиям беспилотников. Они могут сидеть в засаде, перехватывать тыловое обеспечение противника и нарушать поставки. Они усложнили удержание позиций: если вас обнаружат, все орудия в округе немедленно развернут, чтобы вас уничтожить», — рассказал изданию полковник Павел Палиса, заместитель главы Офиса президента Украины и экс-командир 93-й бригады ВСУ.

В 2023—2024 годах ход конфликта стремительно начал меняться.

Вместо длинной линии траншей украинские войска, уступающие российским по численности и вооружению, начали создавать опорные и наблюдательные пункты и полагаться на беспилотники. В ответ российская армия начала сокращать численность штурмовых подразделений и перешла к атакам небольшими группами, иногда в составе не более двух человек.

В результате мы получили глубокую серую зону, где русские проникают за украинские позиции и прячутся там. Постепенно их число увеличивается.

Иван Секач
представитель 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ

На Украине считают, что прорвать оборону ВСУ в Покровске (Красноармейске), а также под Новопавловкой в Днепропетровской области и в центральной части Запорожской области ВС РФ помогла плохая осенняя погода. «Туман или дождь препятствуют полетам беспилотников, создавая возможность для более безопасной логистики, ротации или локальных операций», — пояснил Палиса.

Но в ВСУ признают, что Россия полагается не только на погоду, но и предпринимает другие усилия.

Российская армия пытается сделать зону поражения как можно шире, уничтожая точечными ударами все здания и укрытия, чтобы превратить ее в совершенно голую пустошь, где невозможно спрятаться.

Владислав Волошин
полковник, пресс-секретарь Южного командования ВСУ

Российские беспилотники вынуждают артиллерию перемещаться дальше от линии фронта и делают практически невозможным использование бронетехники для снабжения войск. Кроме того, дальше от линии фронта перемещают свои пункты и украинские военные медики, что увеличивает время, необходимое для стабилизации состояния раненых.

По словам Волошина, российские дроны серьезно осложняют ротацию в ВСУ: «Сейчас большинство солдат погибает во время ротации».

В результате украинские солдаты вынуждены неделями оставаться на «нулевой линии» без ротации, что сильно бьет по моральному духу.

«Пехотинец, который однажды отсидел в окопе от 60 до 165 дней, больше туда не отправится», — считает Николай Белесков, научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований и старший аналитик Центра «Вернись живым» (Минюст РФ включил организацию в перечень нежелательных).

Российские беспилотники значительно усложняют жизнь и операторам украинских дронов. «Я помню времена, когда можно было спокойно пойти покурить в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Теперь мы не заходим в эту зону без ружья», — сказал Секач.

В ВСУ признают, что «невозможно построить глубокоэшелонированную оборону на фоне дефицита личного состава на линии фронта и постоянных проникновений русских, когда они отключают связь между линией фронта и тылом и активно выводят из строя украинских операторов БПЛА на передовой».

«Это и есть рецепт медленного продвижения России вперед — эффект выдавливания», — жалуется Белесков.

