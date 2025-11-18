В Воронеже обломки сбитого беспилотника повредили крышу дома и машину

Днем 18 ноября над Воронежем силами ПВО сбиты несколько воздушных целей, сообщил губернатор области Александр Гусев.
По предварительным данным, в результате отражения атаки пострадавших нет. Известно о том, что обломки сбитой цели повредили крышу частного дома и автомобиль. На месте работают оперативные службы.
Губернатор напомнил, что в результате поражения воздушных целей на земле могут оставаться взрывоопасные элементы:
— Призываю воронежцев к бдительности и осторожности. В случае обнаружения подозрительного предмета отойдите от него, предупредите окружающих и немедленно сообщите по телефону 112.
