В Воронеже обломки сбитого беспилотника повредили крышу дома и машину

Активная фаза работы ПВО в городе завершена, но угроза БПЛА сохраняется.

Источник: Комсомольская правда

Днем 18 ноября над Воронежем силами ПВО сбиты несколько воздушных целей, сообщил губернатор области Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате отражения атаки пострадавших нет. Известно о том, что обломки сбитой цели повредили крышу частного дома и автомобиль. На месте работают оперативные службы.

Ранее горожане слышали несколько громких звуков в разных районах города. Одновременно с этим в Воронеже и Нововоронеже взревели сирены. Сейчас активная фаза работы ПВО в городах завершилась. Но угроза атаки БПЛА сохраняется. Будьте осторожны!

Губернатор напомнил, что в результате поражения воздушных целей на земле могут оставаться взрывоопасные элементы:

— Призываю воронежцев к бдительности и осторожности. В случае обнаружения подозрительного предмета отойдите от него, предупредите окружающих и немедленно сообщите по телефону 112.

