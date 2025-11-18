Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронеж

Ранее в этот же день в Минобороны России рассказали, что силы ПВО уничтожили 31 беспилотник над регионами РФ. Так, по 10 дронов поразили над территориями Воронежской и Тамбовской областей, по три — над Ростовской и Ярославской областями, два — над Смоленской областью и по одному — над территорией Брянской, Курской и Орловской областей.