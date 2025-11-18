Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронеж

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, на данный момент известно о повреждении обломками кровли частного дома и автомобиля. Кроме того, угроза удара БПЛА в Воронеже сохраняется. Режим опасности атаки дронов действует на всей территории региона, дополняет «Газета.Ru».
Ранее в этот же день в Минобороны России рассказали, что силы ПВО уничтожили 31 беспилотник над регионами РФ. Так, по 10 дронов поразили над территориями Воронежской и Тамбовской областей, по три — над Ростовской и Ярославской областями, два — над Смоленской областью и по одному — над территорией Брянской, Курской и Орловской областей.