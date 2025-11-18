Ричмонд
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронеж

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 ноября заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент известно о повреждении обломками кровли частного дома и автомобиля. Кроме того, угроза удара БПЛА в Воронеже сохраняется. Режим опасности атаки дронов действует на всей территории региона, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот же день в Минобороны России рассказали, что силы ПВО уничтожили 31 беспилотник над регионами РФ. Так, по 10 дронов поразили над территориями Воронежской и Тамбовской областей, по три — над Ростовской и Ярославской областями, два — над Смоленской областью и по одному — над территорией Брянской, Курской и Орловской областей.

