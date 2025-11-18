Оперативные службы работают месте атаки ВСУ в Воронеже

В результате падения обломков в городе повреждены крыша частного дома и автомобиль. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Мэр Воронежа Сергей Петрин в тот же день сообщил, что оперативные службы выехали на место происшествия для осмотра территории и ликвидации последствий.