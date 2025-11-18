Оперативные службы работают месте атаки ВСУ в Воронеже

Сегодня днем средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в небе над Воронежем. По данным губернатора Александра Гусева, несколько воздушных целей было обнаружено и уничтожено.
В результате падения обломков в городе повреждены крыша частного дома и автомобиль. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Мэр Воронежа Сергей Петрин в тот же день сообщил, что оперативные службы выехали на место происшествия для осмотра территории и ликвидации последствий.
— Отмечу, что жители круглосуточно могут обратиться к дежурному единой диспетчерской службы по номеру 112 с любыми вопросами. Все они оперативно поступят в управу района или нужное структурное подразделение, — заявил мэр.
Инцидент не обошелся без экстренных мер в образовательных учреждениях. В ряде школ Воронежа была проведена эвакуация учащихся.
— Руководители образовательных учреждений работают строго по рекомендациям оперативного штаба, направляемым в оповещениях, — добавили в мэрии.
Сейчас угроза непосредственного удара в Воронеже отменена.