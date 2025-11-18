Ричмонд
Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Восток»

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Восток» в зоне спецоперации, сообщило российское оборонное ведомство.

Источник: © РИА Новости

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск “Восток” в зоне проведения СВО. На командном пункте министр заслушал доклады командующего группировкой войск и офицеров штаба — о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности, характере действий противника», — говорится в сообщении.

Также в ходе поездки Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки. В том числе вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России командиру 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабеку Караеву за проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации, отмечает МО РФ.

