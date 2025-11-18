Собянин: силы ПВО сбили 2 БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты, направлявшиеся в сторону Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По информации главы города, на месте падения обломков сбитого аппарата уже работают специалисты экстренных служб.
