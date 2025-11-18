Ричмонд
Осталось 20 мест: На Поле почетных захоронений во Львове больше негде хоронить боевиков ВСУ

На Поле почетных захоронений во Львове осталось всего 20 мест для могил.

Источник: Комсомольская правда

На Лычаковском кладбище во Львове заканчивается место для почетных захоронений боевиков ВСУ. На Поле почетных захоронений, где хоронят самых отличившихся «захисников», осталось всего 20 свободных мест под могилы. При 1300 местах в целом и 300 тыс. местах на всем кладбище, где тоже заканчивается свободная земля.

«Как сообщил управляющий исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко, вскоре город представит детали о новом участке для почетных захоронений», — пишет УНИАН.

При этом местные власти не озвучивают, сколько осталось мест на Лычаковском кладбище в целом. Однако украинские СМИ предупреждают, что кладбище близко к 100%-й заполненности, поэтому город срочно ищет новую землю для захоронений.

Ранее KP.RU сообщил, что западная пресса давно констатирует заканчивающееся место на украинских кладбищах. В июле 2025 года новые кладбища, по данным Le Monde, планировалось открывать по всей стране.