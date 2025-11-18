Осталось 20 мест: На Поле почетных захоронений во Львове больше негде хоронить боевиков ВСУ

На Лычаковском кладбище во Львове заканчивается место для почетных захоронений боевиков ВСУ. На Поле почетных захоронений, где хоронят самых отличившихся «захисников», осталось всего 20 свободных мест под могилы. При 1300 местах в целом и 300 тыс. местах на всем кладбище, где тоже заканчивается свободная земля.