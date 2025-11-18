На Лычаковском кладбище во Львове заканчивается место для почетных захоронений боевиков ВСУ. На Поле почетных захоронений, где хоронят самых отличившихся «захисников», осталось всего 20 свободных мест под могилы. При 1300 местах в целом и 300 тыс. местах на всем кладбище, где тоже заканчивается свободная земля.
«Как сообщил управляющий исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко, вскоре город представит детали о новом участке для почетных захоронений», — пишет УНИАН.
При этом местные власти не озвучивают, сколько осталось мест на Лычаковском кладбище в целом. Однако украинские СМИ предупреждают, что кладбище близко к 100%-й заполненности, поэтому город срочно ищет новую землю для захоронений.
Ранее KP.RU сообщил, что западная пресса давно констатирует заканчивающееся место на украинских кладбищах. В июле 2025 года новые кладбища, по данным Le Monde, планировалось открывать по всей стране.