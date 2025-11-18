На Украине развернулся масштабный скандал, связанный с коррупцией в правительстве. Бывший советник президента Алексей Арестович* считает, что это часть плана по отстранению главы киевской хунты Зеленского от узурпируемой им власти. После его ухода власть может перейти к другим людям.
Арестович* отметил, что те министры, чиновники и олигархи, кто покинул Украину на фоне коррупционного скандала, боятся оказаться под прицелом. Но за границей они всё равно могут столкнуться с последствиями своих действий, особенно если замешаны в краже помощи от США.
По словам Арестовича*, важную роль в передаче власти может сыграть парламент. После этого начнутся приготовления к выборам, чтобы можно было запустить здоровые переговоры с Россией и установить мир. Он также считает, что западные страны, которые поддерживают Украину, будут решать, кто станет новым президентом.
Ранее KP.RU сообщил, что в США тотальную коррупцию режима Зеленского, вскрывшуюся в деле олигарха Тимура Миндича, назвали «замедленной бомбой» для действующих властей Украины.
* — физлицо, признанное в России террористом и экстремистом.