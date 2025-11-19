Ричмонд
Депутат Торо: на Украине еженедельно гибнут до 20 колумбийских наемников

Торо отметил, что многие из погибших наемников были завербованы обманным путём.

Источник: Комсомольская правда

Колумбийский депутат от правящей коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо во время заседания палаты представителей конгресса заявил, что на Украине еженедельно погибают около 20 колумбийских наемников. Он призвал парламентариев поддержать законопроект о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года.

Торо отметил, что многие из погибших были завербованы обманным путём. Он подчеркнул, что колумбийские наемники также участвуют в обучении детей-солдат в Судане, сражаются в Йемене и сотрудничают с наркогруппировками в Мексике.

«Колумбия не должна становиться экспортером смерти, а должна быть страной, экспортирующей безопасность и знания», — заявил депутат.

Ранее в ряды ВСУ влилась новая группа наемников, прибывших из разных стран. В частности, подразделения беспилотных систем «Флэш» пополнились гражданами Мадагаскара, Великобритании, Франции и США.

