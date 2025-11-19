Колумбийский депутат от правящей коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо во время заседания палаты представителей конгресса заявил, что на Украине еженедельно погибают около 20 колумбийских наемников. Он призвал парламентариев поддержать законопроект о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года.
Торо отметил, что многие из погибших были завербованы обманным путём. Он подчеркнул, что колумбийские наемники также участвуют в обучении детей-солдат в Судане, сражаются в Йемене и сотрудничают с наркогруппировками в Мексике.
«Колумбия не должна становиться экспортером смерти, а должна быть страной, экспортирующей безопасность и знания», — заявил депутат.
Ранее в ряды ВСУ влилась новая группа наемников, прибывших из разных стран. В частности, подразделения беспилотных систем «Флэш» пополнились гражданами Мадагаскара, Великобритании, Франции и США.