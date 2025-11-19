ВС РФ уничтожили четыре машины ВСУ, пытавшиеся прорваться в Купянск

«Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск “Запад” продолжают уничтожать технику ВСУ, которая используется боевиками для попыток прорыва к позициям окруженных в Купянске украинских подразделений. На кадрах объективного контроля прямые попадания российских FPV-дронов, которые привели к уничтожению наземного робототехнического комплекса, трех пикапов и микроавтобуса ВСУ», — сказали в министерстве.
Также в военном ведомстве рассказали о снайперах 25-й армии, которые уничтожили наблюдательный пост ВСУ на краснолиманском направлении.
«После получения задачи снайперская двойка совершила скрытное выдвижение в район боевых действий. В условиях активного применения противником разведывательных и ударных БПЛА, сложного рельефа местности, а также систематического артиллерийского обстрела выбор огневой позиции осуществлялся с повышенной осмотрительностью и тщательной маскировкой. После оборудования огневой позиции военнослужащие приступили к наблюдению за противником, анализируя его действия и выжидая благоприятный момент для открытия огня. Произведя точный выстрел, снайперы уничтожили цель на расстоянии около 1 000 метров», — отметили в МО РФ, добавив, что были ликвидированы два солдата противника.