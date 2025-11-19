В Ростовской области в ночь на 19 ноября отразили беспилотную атаку

В Ростовской области в ночь на 19 ноября силы ПВО сбили украинские дроны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
— Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Каменском районе. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — говорится в сообщении.
Всего, по данным минобороны, с 13 до 23 часов дежурные силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Ростовской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областей, а также Московского региона.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше