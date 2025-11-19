Ричмонд
Марочко: ВСУ перебрасывают до половины личного состава из приграничья к Купянску

ЛУГАНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает до половины личного состава с участка фронта в районе населенного пункта Колодезное в приграничной зоне Харьковской области на другие направления, в том числе под Купянск. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«С начала текущей недели наши разведорганы фиксируют снижение численности личного состава ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) на участке фронта в районе населенного пункта Колодезное Харьковской области. Данную информацию также подтверждают и агентурные источники, которые говорят о том, что Драпатый (командующий группировкой ВСУ на харьковском направлении — прим. ТАСС) сейчас до половины из имеющихся на позициях военнослужащих в данном районе направляет на другие участки, в том числе бросает под Купянск», — сказал он.

Эксперт также отметил, что наиболее активно украинские подразделения выводятся с тех позиций, где географические условия позволяют организовать оборону минимальными силами. По его словам, наибольшее количество передислокаций ВСУ происходит именно с участков, имеющих выгодное расположение для обороны и не требующих значительного количества личного состава.