Марочко: ВСУ перебрасывают до половины личного состава из приграничья к Купянску

«С начала текущей недели наши разведорганы фиксируют снижение численности личного состава ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) на участке фронта в районе населенного пункта Колодезное Харьковской области. Данную информацию также подтверждают и агентурные источники, которые говорят о том, что Драпатый (командующий группировкой ВСУ на харьковском направлении — прим. ТАСС) сейчас до половины из имеющихся на позициях военнослужащих в данном районе направляет на другие участки, в том числе бросает под Купянск», — сказал он.