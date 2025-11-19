Рекордный удар СВО: пять американских танков Abrams сгорели за одну ночь

Российские военные установили своеобразный рекорд по потерям американской техники, сообщили активисты подполья. За одну ночь в Харьковской области было уничтожено сразу около пяти американских танков Abrams.
Достижение прокомментировал для aif.ru военный эксперт, бывший танкист Борис Джерелиевский.
Пять американских танков — одним ударом.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил о поражении до пяти американских машин с личным составом в городе Берестян Харьковской области. Эта информация нашла подтверждение среди военных аналитиков.
«Уничтожение пяти Abrams можно назвать рекордом, учитывая, что изначально Киеву был поставлен 31 танк», — отметил в комментарии aif.ru Борис Джерелиевский.
По мнению эксперта, столь эффективный удар стал возможен благодаря грамотной разведке и точному попаданию.
«Думаю, в данном случае применили ракетами или корректируемую авиабомбу (КАБ). Удар нанесли, когда Abrams пригнали в одном месте для техобслуживания, ремонта, еще с какой-то целью. И таким образом удалось сразу несколько уничтожить», — сказал Джерелиевский.
Этот эпизод наглядно демонстрирует уязвимость даже самой современной западной техники при грамотном планировании боевых операций.
Американские танки оказались уязвимы как и любые другие.
Эксперт развеял миф о неуязвимости Abrams, который активно культивировался западной пропагандой. Оказалось, что у американских танков есть даже более уязвимые места, чем у другой бронетехники.
«То есть, в принципе, Abrams уязвим, как и любой другой танк. У него есть даже более уязвимые места, чем у Leopard или у наших танков. В частности, это вентиляционные решетки и задняя часть башни, где размещены аккумуляторные батареи. При нанесении удара туда “американцы” обычно легко выводятся из строя», — подытожил Джерелиевский.
В основном для уничтожения американских танков в ходе СВО используются или FPV-дроны с соответствующими подвесами, или противотанковые ракеты. Это доказывает, что российские военные научились эффективно нейтрализовать даже самую современную технику противника.
У ВСУ практически не осталось боеспособных Abrams.
Массовая потеря танков ставит под вопрос саму возможность дальнейшего использования ВСУ американской бронетехники. По оценкам экспертов, украинская армия может остаться без Abrams в ближайшее время.
«Если Австралия не осуществила Киеву поставку более 40 Abrams, то у ВСУ американских танков практически не осталось. Ведь еще ранее стало известно о том, что противник в боях потерял 20 машин, сейчас вот еще пять, какие-то находятся в непригодном состоянии. При этом известно, что у противника изначально был на вооружении 31 танк», — сказал Джерелиевский.
В сентябре сообщалось о том, что Австралия дала Украине только один старый танк Abrams из 49 обещанных. Западные союзники Киева не спешат восполнять потери украинской армии.
США использовали Украину как полигон для испытаний.
Военный эксперт обратил внимание на важный аспект поставок Abrams на Украину. По его мнению, США преследовали в первую очередь свои интересы, используя конфликт как испытательный полигон.
Борис Джерелиевский добавил, что США достигли своих целей, поставляя Abrams Украине: Вашингтон получил бесценный опыт их боевого применения в условиях конфликта высокой интенсивности, причём с разным противником.
«На основе полученного опыта американцы разработали очень серьезную программу модернизации танков, которую в ускоренном темпе собираются провести», — подытожил Джерелиевский.
Американские военные получили ценнейшие данные о слабых местах своей техники, которые теперь смогут устранить в новых модификациях. Украинские же военные фактически стали подопытными кроликами в этом масштабном эксперименте.