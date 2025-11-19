Виталий Гребенников из Хабаровского края получил медаль «За боевые отличия»

Сержант Виталий Гребенников, проходящий службу в Восточном военном округе, награжден медалью «За боевые отличия». Он выполнял задачи в зоне СВО и занимался подготовкой военнослужащих. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Виталий Гребенников служит в учебном центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск Восточного военного округа. Подразделение расположено в Хабаровском крае. По данным военного ведомства, сержант проявил организованность и профессионализм во время командировки в зону специальной военной операции.
С 10 февраля 2025 года он отвечал за организацию связи. Виталий обеспечивал работу радио- и проводных линий, от которых зависела координация подразделений. Помимо этого, сержант участвовал в обучении военнослужащих штурмовых подразделений, помогал бойцам осваивать связь и отрабатывать навыки, необходимые для выполнения боевых задач.
«После занятий под руководством Виталия Гребенникова уровень подготовленности подразделений вырос, а связь стала более стабильной и надежной», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Приказом Министра обороны России сержанту Виталию Гребенникову вручена медаль «За боевые отличия».