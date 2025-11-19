Бывший колумбийский военный Данте Инкапье сообщил, что не располагает сведениями о группе наемников, которые пытались покинуть Украину и просили помощи у президента Колумбии. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
В начале октября один из колумбийских наемников ВСУ через соцсети обратился к президенту своей страны Густаво Петро с просьбой помочь ему и его товарищам покинуть Украину, где им не выплатили зарплату и не выпускали из лагерей. После этого глава Колумбии обвинил украинские власти в плохом обращении с колумбийцами и призвал их вернуться домой.
«Нет никакой информации. Многие странички в соцсетях этих наемников удалены, а на оставшихся не публикуется ничего нового», — отметил Инкапье.
Он уточнил, что данные о положении колумбийцев на Украине получает от тех, кто уже вернулся на родину, а также от родственников тех, кто до сих пор служит в ВСУ. В этом контексте он подчеркнул, что о группе пытавшихся уйти наемников никто не располагает информацией.
Ранее бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что больницы Харькова заполнены ранеными немцами, скандинавами и французами. Он также отметил, что иностранцы активно замещают военных в рядах ВСУ.