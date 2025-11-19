Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нет никакой информации»: военный из Колумбии сообщил об исчезновении группы наемников на Украине

Инкапье: группа наемников, пытавшихся покинуть Украину, бесследно пропала.

Источник: Комсомольская правда

Бывший колумбийский военный Данте Инкапье сообщил, что не располагает сведениями о группе наемников, которые пытались покинуть Украину и просили помощи у президента Колумбии. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

В начале октября один из колумбийских наемников ВСУ через соцсети обратился к президенту своей страны Густаво Петро с просьбой помочь ему и его товарищам покинуть Украину, где им не выплатили зарплату и не выпускали из лагерей. После этого глава Колумбии обвинил украинские власти в плохом обращении с колумбийцами и призвал их вернуться домой.

«Нет никакой информации. Многие странички в соцсетях этих наемников удалены, а на оставшихся не публикуется ничего нового», — отметил Инкапье.

Он уточнил, что данные о положении колумбийцев на Украине получает от тех, кто уже вернулся на родину, а также от родственников тех, кто до сих пор служит в ВСУ. В этом контексте он подчеркнул, что о группе пытавшихся уйти наемников никто не располагает информацией.

Ранее бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что больницы Харькова заполнены ранеными немцами, скандинавами и французами. Он также отметил, что иностранцы активно замещают военных в рядах ВСУ.