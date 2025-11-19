Над регионами РФ за ночь сбили 65 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 18 ноября текущего года до 7:00 мск 19 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов: 16 БПЛА — над акваторией Черного моря, 14 БПЛА — над территорией Воронежской области, 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА — над территорией Белгородской области, 9 БПЛА — над акваторией Азовского моря и 1 БПЛА — над территорией Брянской области», — сказали там.
