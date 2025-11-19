Ричмонд
25 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. Новую попытку атаки на Россию отразили в ночь на среду силы ПВО. Всего над Черным и Азовским морями, а также четырьмя областями, сбили 65 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 18 ноября до 7.00 19 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 БПЛА над акваторией Черного моря и девять — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Кроме того, над Краснодарским краем и Воронежской областью сбили по 14 дронов, над Белгородской — 11 и над Брянской — один БПЛА, уточнили в оборонном ведомстве.

Накануне силы противовоздушной обороны за ночь сбили 31 вражеский беспилотник над восемью регионами страны.

