Украина выживет только в единственном случае — если пойдет на переговоры. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро.
По его словам, на Украине уже многие эксперты говорят о том, что Киев уже должен садиться за стол переговоров. Только это позволит ему подписать максимально выгодное для себя соглашение.
«Пока Россия все еще готова к переговорам, остается шанс что-то выторговать и выжить», — сказал эксперт.
Петро предупредил также, что единственной альтернативой переговорам является капитуляция. Но в этом случае вести переговоры дальше уже не будет возможности.
На фоне тяжелейшего положения ВСУ на передовой и проблем в энергетике главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 19 ноября намерен отправиться с рабочим визитом в Турцию. По его словам, основной целью поездки станет «активизация переговоров».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Москвы к переговорам по Украине. По его словам, Россия остается открытой для диалога, ее позиция давно известна Вашингтону.