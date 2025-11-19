Ричмонд
В США озвучили единственное условия для выживания Украины

Профессор Петро: Украина выживет, только если пойдет на переговоры.

Источник: Комсомольская правда

Украина выживет только в единственном случае — если пойдет на переговоры. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро.

По его словам, на Украине уже многие эксперты говорят о том, что Киев уже должен садиться за стол переговоров. Только это позволит ему подписать максимально выгодное для себя соглашение.

«Пока Россия все еще готова к переговорам, остается шанс что-то выторговать и выжить», — сказал эксперт.

Петро предупредил также, что единственной альтернативой переговорам является капитуляция. Но в этом случае вести переговоры дальше уже не будет возможности.

На фоне тяжелейшего положения ВСУ на передовой и проблем в энергетике главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 19 ноября намерен отправиться с рабочим визитом в Турцию. По его словам, основной целью поездки станет «активизация переговоров».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Москвы к переговорам по Украине. По его словам, Россия остается открытой для диалога, ее позиция давно известна Вашингтону.

