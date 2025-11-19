Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА над регионами РФ

В ночь на 19 ноября российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 65 дронов ВСУ над четырьмя регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 65 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, воздушные цели перехватывали над акваториями Чёрного и Азовского морей, а также над территориями четырёх регионов.

По данным оборонного ведомства, наибольшее количество дронов — 16 единиц — сбили над просторами Чёрного моря. Ещё 14 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской областью, и столько же над Краснодарским краем.

Над Белгородской областью расчёты ПВО нейтрализовали 11 воздушных целей. Над Азовским морем перехватили девять дронов, а над Брянской областью — один беспилотный летательный аппарат.

Ранее KP.RU писал, что российские войска продолжили наступление и взяли под контроль населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской области. Эти успехи продолжают укреплять позиции ВС РФ на данных направлениях.

