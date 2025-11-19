«Боевым расчетом ОТРК “Искандер-М” нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены», — говорится в сообщении.
Расчет «Искандера» уничтожил установки MLRS, пытавшиеся ударить по Воронежу
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные ударом «Искандера» уничтожили две пусковые установки MLRS с боекомплектом и до 10 боевиков личного расчета, пытавшихся ударить ракетами ATACMS по Воронежу, сообщило Минобороны РФ.