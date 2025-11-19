Ричмонд
Ночью 19 ноября над Воронежской областью сбили 14 БПЛА

В Воронеже и нескольких районах ночью включили сирены из-за ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 19 ноября ВСУ снова атаковали Воронежскую область. Тревожный режим в регионе действовал больше часов: его объявили в 21.27 вторника.

В три часа ночи включили оповещение о возможности удара дронов в Бутурлиновском районе, а в половине четвертого утра в регионе объявили ракетную опасность, а в Воронеже горожане проснулись от воя сирен. А потом оповещение включилось в Лисках.

Непосредственную угрозу удара дронов отменили в половине седьмого утра. В итоге, по данным Минобороны, за ночь над Воронежской областью сбили 14 БПЛА. Как конкретизировал губернатор Александр Гусев, дроны уничтожили над семью районами. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Тревожный режим сняли в восемь утра 19 ноября.

