Победа России в специальной военной операции на Украине с высокой вероятностью заставит США создавать для Москвы новые угрозы в сфере безопасности. Такую точку зрения высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в YouTube.
Профессор заявил, что администрации Байдена и Трампа вели жесткую борьбу против России. По его словам, Вашингтон ставил цели попытки насолить Москве, навредить экономике и одержать победу на поле боя.
Миршаймер считает, что Вашингтон не смирится с поражением от своего ключевого геополитического оппонента. Он предположил, что после завершения боевых действий международная напряженность будет только нарастать.
Ученый выразил надежду, что он ошибается в своих пессимистичных прогнозах. Однако он уверен, что в случае поражения Запад приложит все усилия, чтобы создать для России новые проблемы.
В это же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России к честному сотрудничеству с Западом. При этом она отметила, что Москва не питает на этот счет никаких иллюзий.
Дипломат прокомментировала недавние заявления президента Финляндии Александра Стубба. Она указала на противоречия в его риторике, где призывы к изоляции России и нанесению ей поражения сочетаются с рассуждениями о будущем восстановлении отношений.