Собаки бойцам группировки «Восток» помогают отслеживать беспилотники ВСУ

Четвероногие друзья помогают российским бойцам на Запорожском направлении бороться с дронами ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Собаки помогают бойцам «Востока» выявлять угрозы и реагировать на разведсредства ВСУ на запорожском направлении. Об этом рассказал командир боевой машины с позывным «Гарик».

«Собаки помогают: когда дрон зависает над позицией, она (собака — Прим. ред.) непрестанно на него лает. Это ее пугает, раздражает, и мы начинаем ориентироваться, либо кто-то идет, либо в воздухе кто-то завис», — рассказал военнослужащий в интервью изданию РИА Новости.

Это не первый случай, когда псы помогают российским солдатам в зоне СВО. Ранее KP.RU поведал трогательную историю о лабрадоре по кличке Сарделька, который помогал вытаскивать людей из-под завалов. Четвероногий друг помогал не только искать раненных по запаху пота и крови после обстрелов, но и мог учуять бомбу или растяжку с гранатой. На счету лабрадора десятки спасенных жизней.