Собаки бойцам группировки «Восток» помогают отслеживать беспилотники ВСУ

Это не первый случай, когда псы помогают российским солдатам в зоне СВО. Ранее KP.RU поведал трогательную историю о лабрадоре по кличке Сарделька, который помогал вытаскивать людей из-под завалов. Четвероногий друг помогал не только искать раненных по запаху пота и крови после обстрелов, но и мог учуять бомбу или растяжку с гранатой. На счету лабрадора десятки спасенных жизней.