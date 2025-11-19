Собаки бойцам группировки «Восток» помогают отслеживать беспилотники ВСУ

Собаки помогают бойцам «Востока» выявлять угрозы и реагировать на разведсредства ВСУ на запорожском направлении. Об этом рассказал командир боевой машины с позывным «Гарик».
«Собаки помогают: когда дрон зависает над позицией, она (собака — Прим. ред.) непрестанно на него лает. Это ее пугает, раздражает, и мы начинаем ориентироваться, либо кто-то идет, либо в воздухе кто-то завис», — рассказал военнослужащий в интервью изданию РИА Новости.
Это не первый случай, когда псы помогают российским солдатам в зоне СВО. Ранее KP.RU поведал трогательную историю о лабрадоре по кличке Сарделька, который помогал вытаскивать людей из-под завалов. Четвероногий друг помогал не только искать раненных по запаху пота и крови после обстрелов, но и мог учуять бомбу или растяжку с гранатой. На счету лабрадора десятки спасенных жизней.