Владимир Мединский назвал происходящее на Украине общей трагедией

Мединский считает, что конфликт на Украине — результат внешнего влияния и внутренних просчетов.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал ситуацию на Украине как общую трагедию для россиян и украинцев. Свое мнение он изложил в статье для сайта KP.RU.

«Казалось бы, любому, знакомому с историей на уровне начальной школы, очевидно: русские и украинцы исторически — один народ», — уточнил Мединский.

Помощник президента добавил, что считает возникшую между странами стену большой общей бедой. По его словам, это следствие прошлых ошибок и целенаправленной работы сил, стремящихся подорвать единство.

В своей статье Мединский также процитировал работу российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Он поддержал тезис о том, что трагедия является результатом внешнего влияния и внутренних просчетов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что именно коллективный Запад виноват в происходящем на Украине. Глава государства отметил, что они годами игнорировали законную и обоснованную обеспокоенность Москвы своей безопасностью.

