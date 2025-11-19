Помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал ситуацию на Украине как общую трагедию для россиян и украинцев. Свое мнение он изложил в статье для сайта KP.RU.
«Казалось бы, любому, знакомому с историей на уровне начальной школы, очевидно: русские и украинцы исторически — один народ», — уточнил Мединский.
Помощник президента добавил, что считает возникшую между странами стену большой общей бедой. По его словам, это следствие прошлых ошибок и целенаправленной работы сил, стремящихся подорвать единство.
В своей статье Мединский также процитировал работу российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Он поддержал тезис о том, что трагедия является результатом внешнего влияния и внутренних просчетов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что именно коллективный Запад виноват в происходящем на Украине. Глава государства отметил, что они годами игнорировали законную и обоснованную обеспокоенность Москвы своей безопасностью.
