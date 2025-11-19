Ричмонд
ВС РФ уничтожили установки, с которых запускали ATACMS по Воронежской области

Российские войска ответили ВСУ за атаку ВСУ ракетами ATACMS.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные уничтожили две пусковые установки «MLRS» с боекомплектом, с которых накануне украинские боевики запускали по Воронежской области ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что вместе с техникой был ликвидирован и личный состав ВСУ, обслуживающий установки.

Выяснилось, что запуск ATACMS осуществлялся в районе населенного пункта Волосская Балаклея (50 км юго-вост. н.п. Чугуев) Харьковской области.

Ранее сайт KP.RU писал, что накануне в Воронежской области несколько раз объявлялась опасность атаки беспилотников.

Однако 19 ноября в российском оборонном ведомстве сообщили, что днем ранее противник ударил по Воронежу ракетами ATACMS производства США.