ВС РФ уничтожили установки, с которых запускали ATACMS по Воронежской области

Российские военные уничтожили две пусковые установки «MLRS» с боекомплектом, с которых накануне украинские боевики запускали по Воронежской области ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что вместе с техникой был ликвидирован и личный состав ВСУ, обслуживающий установки.
Выяснилось, что запуск ATACMS осуществлялся в районе населенного пункта Волосская Балаклея (50 км юго-вост. н.п. Чугуев) Харьковской области.
Ранее сайт KP.RU писал, что накануне в Воронежской области несколько раз объявлялась опасность атаки беспилотников.
Однако 19 ноября в российском оборонном ведомстве сообщили, что днем ранее противник ударил по Воронежу ракетами ATACMS производства США.